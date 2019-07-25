Німеччина побила ще два нових теплових рекорди

Відразу два нових теплових рекорди зафіксовано в Німеччині в четвер.

Про це інформує Bild.

«У четвер протягом декількох годин було побито два температурні рекорди!» - пише таблоїд.

Так, стовпчик термометра в Бонні показав у другій половині дня 40,6 градуса – найвище значення з липня 2015 року.

У Лінгені (Нижня Саксонія) термометр навіть піднявся до 40,9 градуса - другий рекорд за один день.

При цьому метеорологи не виключають, що це не останні подібні повідомлення, адже добові максимуми досягаються саме в другій половині дня.

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Прийнято рішення в п'ятницю зупинити роботу АЕС Grohnde в Нижній Саксонії через те, що вода в р.Везер стає занадто гарячою – 26 градусів - і не може використовуватися для охолодження ядерного реактора, повідомили в Міністерстві охорони навколишнього середовища Нижньої Саксонії у четвер.

Між тим, Німецькою метеослужбою офіційно підтверджений рекорд, зафіксований напередодні на військовій базі НАТО в Гейленкірхені - 40,5 градуса.

До цього часу, як повідомляв Укрінформ, тепловим рекордом вважався показний 40,3 градуса, який було зареєстровано 5 липня 2015 року в місті Кітцінген, Баварія.

Ведення записів ведеться в 1881 року.