Southwest Airlines продовжить заборону на польоти для Boeing 737 MAX

Американський авіаперевізник Southwest Airlines заявив, що продовжить обмеження на їх використання до 5 січня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву авіакомпанії.

“Компанія Southwest Airlines, найбільший оператор літаків Boeing 737 MAX, зазнала втрат у той час як компанія скасувала рейси цих літаків до 5 січня 2020 року. Таким чином американська компанія стала першою, яка залишить літаки (цієї моделі — ред.) приземленими до кінця цього року”, - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що американські регулятори видадуть дозвіл на подальші польоти Boeing 737 MAX у 4 кварталі цього року, проте їм знадобиться ще два місяці для того, аби підготувати літаки й надати відповідні тренінги пілотам.

Зазначається, що у минулому кварталі Southwest Airlines втратила 175 мільйонів доларів США через приземлення 34 літаків Boeing 737 MAX, і не отримала жодного замовленого.

Раніше, у квітні, Southwest Airlines вирішила обмежити використання Boeing 737 MAX до середини серпня.

Як повідомлялося, літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air розбився в Індонезії у жовтні минулого року. Літак упав у море майже відразу після злету. В результаті катастрофи загинуло 189 осіб.

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Літак цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився 10 березня за декілька хвилин після злету з летовища Адіс-Абеба (Ефіопія). У аварії зі 149 пасажирів та 8 членів екіпажу ніхто не вижив.

Під час розслідування були знайдені загальні збої в системах цих літаків.

У результаті багато країн відмовилися від подальшого користування цими літаками до усунення всіх неполадок.