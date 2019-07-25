Southwest Airlines продовжить заборону на польоти для Boeing 737 MAX

Southwest Airlines продовжить заборону на польоти для Boeing 737 MAX

Укрінформ
Американський авіаперевізник Southwest Airlines заявив, що продовжить обмеження на їх використання до 5 січня 2020 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву авіакомпанії.

“Компанія Southwest Airlines, найбільший оператор літаків Boeing 737 MAX, зазнала втрат у той час як компанія скасувала рейси цих літаків до 5 січня 2020 року. Таким чином американська компанія стала першою, яка залишить літаки (цієї моделі — ред.) приземленими до кінця цього року”, - йдеться у повідомленні.

У компанії вважають, що американські регулятори видадуть дозвіл на подальші польоти Boeing 737 MAX у 4 кварталі цього року, проте їм знадобиться ще два місяці для того, аби підготувати літаки й надати відповідні тренінги пілотам.

Зазначається, що у минулому кварталі Southwest Airlines втратила 175 мільйонів доларів США через приземлення 34 літаків Boeing 737 MAX, і не отримала жодного замовленого.

Раніше, у квітні, Southwest Airlines вирішила обмежити використання Boeing 737 MAX до середини серпня.

Як повідомлялося, літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Lion Air розбився в Індонезії у жовтні минулого року. Літак упав у море майже відразу після злету. В результаті катастрофи загинуло 189 осіб.

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Літак цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився 10 березня за декілька хвилин після злету з летовища Адіс-Абеба (Ефіопія). У аварії зі 149 пасажирів та 8 членів екіпажу ніхто не вижив.

Під час розслідування були знайдені загальні збої в системах цих літаків.

У результаті багато країн відмовилися від подальшого користування цими літаками до усунення всіх неполадок.

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