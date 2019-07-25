Від нових авіаударів РФ у Сирії загинули семеро цивільних
Укрінформ
Семеро цивільних загинули в результаті авіаударів літаків РФ у Сирії.
Про це повідомляє Anadolu з посиланням на сирійську гуманітарну організацію "Білі шоломи".
“Семеро цивільних загинули в результаті авіаударів літаків РФ на північному заході Сирії у четвер”, - йдеться у повідомленні.
За слова представників "Білих шоломів", авіаудари сталися в Ідлібі, Хамі й Алеппо.
Зазначається, що з понеділка в зоні деескалації загинуло 74 людей.
Як повідомлялося, щонайменше 50 мирних мешканців загинули внаслідок авіаударів, завданих російськими військовими та сирійськими урядовими військами у понеділок на північному заході Сирії.