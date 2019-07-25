Від нових авіаударів РФ у Сирії загинули семеро цивільних

Семеро цивільних загинули в результаті авіаударів літаків РФ у Сирії.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на сирійську гуманітарну організацію "Білі шоломи".

“Семеро цивільних загинули в результаті авіаударів літаків РФ на північному заході Сирії у четвер”, - йдеться у повідомленні.

За слова представників "Білих шоломів", авіаудари сталися в Ідлібі, Хамі й Алеппо.

Зазначається, що з понеділка в зоні деескалації загинуло 74 людей.

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Як повідомлялося, щонайменше 50 мирних мешканців загинули внаслідок авіаударів, завданих російськими військовими та сирійськими урядовими військами у понеділок на північному заході Сирії.