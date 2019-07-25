Залетів на кілометр: Фінляндія підтвердила, що літак РФ порушив кордон
Укрінформ
Фінське прикордонне відомство підтвердило факт порушення повітряного простору Фінляндії російським літаком минулого тижня.
Про це повідомляє Yle.
"Прикордонне відомство підтвердило факт порушення повітряного простору Фінляндії російським літаком минулого тижня", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що російське державне повітряне судно заглибилося в територію Фінляндії максимально на один кілометр і перебувало всередині фінських кордонів загалом близько двох хвилин.
Однак, прикордонникам не вдалося встановити особу льотчиків, які керували літаком. З цієї причини висунення обвинувачення не є можливим.
Як повідомлялося 17 липня, російський літак підозрюється у порушенні повітряного простору на території Фінської затоки.