У Росії затримали підозрюваного у вбивстві активістки Григор'євої

«Слідчими СК Росії за підозрою в скоєнні зазначеного злочину затримано раніше судимого чоловіка 1981 року народження, уродженця Киргизької Республіки. Наразі вирішується питання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу і висунення йому обвинувачення», - йдеться в повідомленні.

У СК стверджують, що «вбивство скоєно на побутовому ґрунті, в ході конфлікту між раніше знайомими людьми».

«Підозрюваний в ніч з 20 на 21 липня 2019 року, перебуваючи біля вищевказаного будинку, в стані алкогольного сп'яніння, в ході раптово виниклого побутового конфлікту з потерпілою, з якої був раніше знайомий, завдав їй не менше 8 ударів ножем в ділянку спини та обличчя. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці злочину», - йдеться в повідомленні.

У СК також стверджують, що Григор'єва «вела асоціальний спосіб життя, неодноразово розпивала спиртні напої, в тому числі і в компанії з підозрюваним».

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Як повідомляє «Медуза», після загибелі Григор'євої група активістів з Петербурга попросила СК і МВС перевірити рух «Пила проти ЛГБТ» на причетність до її вбивства. Раніше рух «Пила» опублікував список активістів, куди увійшла Григор'єва, яким приготували «дуже небезпечні і жорстокі подаруночки».

Як повідомлялося, убита в Санкт-Петербурзі активістка Григор'єва серед іншого вимагала звільнення незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка, зокрема в травні цього року проводила пікет на його підтримку.

За словами російського правозахисника Дінара Ідрісова, останнім часом Григор'єва ставала жертвою насильства і їй неодноразово погрожували вбивством. Він також повідомив про те, що правозахисниця і її адвокат «зверталися в правоохоронні органи і за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції не було».

Громадська активістка Олена Григор'єва була вбита біля свого будинку в Московському районі Петербурга. Її тіло виявили увечері 21 липня, причиною смерті стали численні ножові поранення. Однодумці та знайомі активістки, підтвердивши повідомлення про її смерть, розповіли, що кілька місяців тому жінка написала заяву в правоохоронні органи за фактом насильницьких дій, застосованих до неї з боку одного з її знайомих.

Фото: Девід Френкель