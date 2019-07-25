Земану загрожує відставка через порушення Конституції

Сенат Чехії проголосував за конституційний позов проти президента країни Мілоша Земана за звинуваченням у порушенні ним Конституції.

Про це повідомляє Radio Praha.

«Верхня палата чеського парламенту проголосувала за пропозицію про конституційний позов проти президента Мілоша Земана», - йдеться в повідомленні.

48 голосами проти 20 (семеро утрималися) верхня палата парламенту країни проголосувала за те, щоб подати звинувачення в Конституційний суд. Тепер питання має розглянути нижня палата парламенту.

Земан заперечує звинувачення, називаючи їх ознакою конституційної неписьменності.

Відзначається, що сенатори звинуватили президента Земана в порушенні Конституції у восьми випадках, в тому числі за передбачуваний вплив на судову владу і недавнє небажання президента прийняти відставку міністра культури Антоніна Станека. Якщо суд погодиться з обвинуваченнями, Земан позбудеться посади президента Чехії.