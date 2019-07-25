У Кабулі смертник в'їхав на мотоциклі в автобус Мінпалива країни

В результаті трьох вибухів на сході афганської столиці Кабулі загинуло семеро людей, ще 21 отримали поранення.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на AFP.

“Щонайменше семеро загиблих і 21 поранених внаслідок трьох вибухів в афганській столиці у четвер напередодні передвиборної кампанії”, - йдеться у повідомленні.

За словами речника МВС Насрата Рахімі, один вибух стався, коли терорист-смертник в'їхав на мотоциклі в автобус, який належав Міністерству шахт та палива країни.

Він додав, що два інші вибуху сталися також на сході Кабула.

Водночас невідомо, чи загиблі й постраждалі є наслідком одного вибуху чи кількох.

Нині ніхто не взяв відповідальність за скоєні атаки.

Зазначається, що вибухи сталися напередодні початку кампанії виборів президента, які повинні відбутися в країні 28 вересня.