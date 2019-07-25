Сьогодні мають обрати нового главу МАГАТЕ
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.
"На порядку денному очікується: вшанування пам’яті покійного генерального директора Юкії Амано, визначення нового генерального директора та призначення виконувача обов’язки генерального директора", - зазначається у повідомленні.
Засідання проходитиме в закритому для преси режимі в штаб-квартирі МАГАТЕ на території Віденського міжнародного центру.
Відповідно до процедури, кандидат на посаду гендиректора організації визначається голосуванням членів Ради керівників. У подальшому ця кандидатура має бути схвалена на щорічному засідання Генеральної конференції МАГАТЕ, яка проходить восени.
Як повідомляв Укрінформ, керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано помер на 72-му році життя. Він перебував на посаді гендиректора МАГАТЕ з 2009 року, а доти представляв Японію в цій міжнародній організації.