Пекін заявив, що готовий силою забезпечити єдність із Тайванем
Про це повідомляє Fox News із посиланням на заяву речника міністерства оборони Китаю У Цяня.
«Якщо знайдуться люди, котрі наважаться спробувати відокремити Тайвань від країни, китайські військові будуть готові піти на війну, щоб гарантовано захистити національний суверенітет, єдність і територіальну цілісність», - ідеться в заяві.
Окрім цього, у військовому відомстві зазначають, що розміщення ракетних систем США у Південній Кореї «підриває регіональний баланс сил».
Раніше очільник Китаю Сі Цзіньпін заявив, що потенційна незалежність Тайваню стала би «справжньою катастрофою», тож офіційний Пекін не може гарантувати утримання від застосування «всіх можливих заходів» для повернення острова.
Зі свого боку, очільниця Тайваню Цай Інвень наголосила, що Тайбей не приймає формулу «одна країна, дві системи», декларовану материковим Китаєм, і попросила підтримки міжнародної спільноти для захисту демократії на острові.