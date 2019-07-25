Туск привітав Джонсона з призначенням прем’єром Британії

Президент Європейської Ради Дональд Туск привітав Бориса Джонсона, який очолив уряд Великої Британії.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Від імені Європейської Ради я хотів би привітати вас із призначенням прем’єр-міністром Великої Британії та Північної Ірландії. Сподіваюся зустрітися з вами, щоб обговорити у деталях нашу співпрацю», - йдеться у вітальному листі Туска.

Як повідомляв Укрінформ, Борис Джонсон у своїй першій промові на новій посаді наголосив, що Велика Британія вийде з Євросоюзу 31 жовтня за будь-яких обставин.

Новий британський прем’єр підкреслив, що спробує знайти спільну мову з ЄС щодо кращої Brexit-угоди, але застеріг: Об’єднаному Королівству слід готуватися до імовірного виходу з Євросоюзу без жодної угоди.