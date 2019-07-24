У Туреччині поранили білоруського дипломата

Працівник посольства Білорусі в Туреччині отримав вогнепальні поранення після того, як на нього напав його сусід-турок, колишній військовослужбовець.

Про це інформує агентство DHA.

«Заступник адміністративного управління посольства Білорусі Олександр Поганшев постраждав після збройного нападу сусіда-турка. Поганшев доставлений у реанімацію з тяжкими пораненнями», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисник випустив у білоруса дві кулі, після чого застрелився з того ж таки пістолета.

Триває розслідування інциденту. Одна з версій нападу – конфлікт на побутовому підґрунті.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року в Анкарі під час виступу на фотовиставці було застрелено російського посла в Туреччині Андрія Карлова.