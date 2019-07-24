Нова міністр оборони ФРН склала присягу

Нова міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер склала присягу перед депутатами Бундестагу в середу під час позачергового засідання.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Клянуся віддавати всі мої сили службі на благо німецького народу", - промовила міністр слова клятви.

Після цього вона виступила з 15-хвилонною промовою, в якій пообіцяла вимагати доведення оборонних витрат до 2%, як було домовлено країнами НАТО в 2014 році.

"Я неухильно буду триматися цілі, яку усі союзники неодноразово погодили - 2% (ВВП), яка є також ціллю федерального уряду", - сказала Крамп-Каренбауер.

Вона нагадала, що до 2024 року планується довести витрати на оборону до позначки 1,5% ВВП. Це, за її словами "відповідає мінімуму потреб" бундесверу. Надалі же військовий бюджет повинен продовжувати зростати, заявила Крамп-Каренбауер.

"Тут йдеться не про "побажання" ззовні, не про гонку озброєнь, йдеться про обладнання бундесверу та персоналу бундесверу, який має виконувати завдання, які перед ним ставляться, про наші власні інтереси", - підкреслила нова міністр. Вона зауважила, що "занадто довго" в Берліні вважали, що світ уже встав на шлях розрядки та 25 років проводили політику роззброєння.

У 90-хвилинній дискусії, які слідувала за виступом, нову очільницю Бундесвера повністю підтримали представники її партії, ХДС (головою якої вона є), частково – партнер по коаліції СДПН.

З жорсткою критикою обіцянок довести оборонний бюджет до 2% виступили представники вільних демократів, "Зелені", "Ліві" та "Альтернатива для Німеччини". Вони, зокрема, нагадали їй, що це питання є в компетенції Бундестагу, а не уряду.

Читайте також: Меркель обіцяє більше грошей Бундесверу

Крамп-Карренбауер також запевнила, що ФРН була і залишається тісно вбудованою в трансатлантичний альянс, в НАТО, який є гарантом безпеки перед викликами авторитарних режимів.

Церемонія присяги нової очільниці Бундесвера відбувалася в незвичайній обстановці – в холі одного з будинків, де розташовані робочі кабінети депутатів, а не в сесійній залі Бундестагу, де наразі проводяться ремонтні роботи. Депутатів відкликали з відпустки, адже Бундестаг зараз перебуває на канікулах. Також, незважаючи на відпустку, на церемонії була присутня канцлер ФРН Ангела Меркель.