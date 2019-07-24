Євросоюз пригрозив США митами на 39 мільярдів доларів, якщо Вашингтон обкладе тарифами імпортні автомобілі.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми не приймемо регульованої торгівлі, квот чи добровільних обмежень на експорт, і, якщо тарифи (на імпорт автомобілів - ред.) будуть запроваджені, у нас буде список для відновлення балансу; він вже підготовлений на загальну суму 35 мільярдів євро (39 млрд доларів - ред.)», - зазначила єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем.

Єврокомісар також висловила сподівання, що такого заходу вдасться уникнути.

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Ще в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США обкладуть митом товари з країн Євросоюзу на суму $11 млрд у відповідь на субсидії ЄС для європейського авіавиробника Airbus.

Як зазначає видання, тарифи в США на європейські автомобілі та автозапчастини ознаменують значну ескалацію трансатлантичної напруженості, оскільки вартість автомобільного експорту ЄС на американський ринок приблизно в 10 разів вища, ніж сукупний експорт сталі та алюмінію Євросоюзу.