Євросоюз пригрозив США митами на $39 мільярдів
Про це повідомляє Bloomberg.
«Ми не приймемо регульованої торгівлі, квот чи добровільних обмежень на експорт, і, якщо тарифи (на імпорт автомобілів - ред.) будуть запроваджені, у нас буде список для відновлення балансу; він вже підготовлений на загальну суму 35 мільярдів євро (39 млрд доларів - ред.)», - зазначила єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем.
Єврокомісар також висловила сподівання, що такого заходу вдасться уникнути.
Ще в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США обкладуть митом товари з країн Євросоюзу на суму $11 млрд у відповідь на субсидії ЄС для європейського авіавиробника Airbus.
Як зазначає видання, тарифи в США на європейські автомобілі та автозапчастини ознаменують значну ескалацію трансатлантичної напруженості, оскільки вартість автомобільного експорту ЄС на американський ринок приблизно в 10 разів вища, ніж сукупний експорт сталі та алюмінію Євросоюзу.