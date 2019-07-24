Ексдепутат Держдуми РФ Боровой попросив політичного притулку в США

Колишній голова Партії економічної свободи і ексдепутат Державної думи Росії Костянтин Боровой попросив політичного притулку в США через постійне стеження.

Про це Боровой повідомив в інтерв’ю "Голосу Америки".

За його словами, у Росії якісь люди постійно стежили за ним протягом кількох років. Тоді ж, сказав Боровой, "почали відбуватися дивні речі". Його вмовляли почати бізнес, пропонували мільйони доларів.

Співробітники його служби безпеки підтвердили, то за ним стежать, вивчають розклад.

"Якщо таке стеження встановили, значить ви — частина якогось великого проєкту. Це може бути і вбивство, їдьте якомога швидше і якомога далі", — порадили йому.

Наприкінці 2014 року Боровой "вирішив не спокушати долю" та переїхав до Лос-Анджелеса. "Я про всяк випадок попросив політичного притулку у США", — сказав він.

Політик додав, що не зможе відвідувати Росію п’ять років через розгляд його заяви про притулок. У США Боровой планує займатися бізнесом і викладати.

Костянтин Боровой — російський підприємець та політик, депутат державної думи другого скликання (1995–2000 р.), ексглава Партії економічної свободи (1992–2003 р), голова політичної партії «Західний Вибір» (з 17 березня 2013 р.).

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