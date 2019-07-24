Сеул заявляє, що Москва вибачилася за порушення повітряного простору

Росія висловила "глибокий жаль" через порушення повітряного простору Південної Кореї і пояснила інцидент технічним збоєм.

Про це повідомили в адміністрації президента Південної Кореї, інформує ВВС.

"Російський військовий чиновник висловив глибокий жаль Міністерству оборони Південної Кореї щодо порушення повітряного простору країни російським винищувачем, пояснюючи інцидент технічним збоєм", - йдеться в повідомленні.

За даними канцелярії Блакитного дому, в Москві заявили, що якби літак летів за маршрутом, запланованим спочатку, цього інциденту б не сталося.

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Як повідомлялося, у вівторок Сеул заявив про те, що російський військовий літак двічі порушував територіальний повітряний простір Південної Кореї, через що південнокорейські військові зробили два попереджувальних постріли по літаку. Міноборони Росії заперечувало звинувачення Сеула, проте пізніше на брифінгу в Блакитному домі повідомили, що Росія назвала інцидент ненавмисним, пообіцявши негайно розпочати розслідування у цій справі.

Дана інформація поки що не була підтверджена російськими чиновниками.