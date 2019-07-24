Фінська авіакомпанія Finair скасовує рейси в Росію

Авіакомпанія Finair заявила про рішення припинити польоти в три російських міста.

Про це повідомляє Yle з посиланням на прессекретаря компанії Мантія Вяятяйнен-Перейра.

"Авіакомпанія Finair провела ревізію своєї маршрутної мережі і прийняла рішення про припинення польотів у три російські міста: Єкатеринбург, Самару та Казань", - йдеться в повідомленні.

Так, останній рейс до Казані вирушить 15 вересня, в Самару - 23 вересня, а в Єкатеринбург - 10 жовтня.

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За словами Вяятяйнен-Перейри, польоти в ці міста не виправдали фінансових очікувань компанії.

Вивільнені ресурси будуть направлені на нові літні напрямки компанії - Порто, Бордо та Болонья, які стоять в польотному плані вже на наступне літо.