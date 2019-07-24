Президент США назвав англійського прем'єра Джонсона "британським Трампом"

Президент США Дональд Трамп вважає, що Борис Джонсон − гарний вибір на пост прем'єра Великобританії.

Про це він заявив, виступаючи на конференції старшокласників Turning Point USA у Вашингтоні, трансляцію якої вів телеканал Fox News.

"Борис Джонсон − хороша людина, він жорсткий, але він розумний. Його називають "британський Трамп", і люди кажуть, це добре. Вони там мене люблять, і це те, що вони хочуть, і те, що їм потрібно. Він все зробить. Борис гарний, і він зробить свою роботу", − зазначив американський лідер.

Раніше радник і дочка президента США Іванка Трамп допустила помилку, вітаючи нового прем'єр-міністра Великобританії в Twitter.

Нагадаємо: 23 липня були оголошені результати виборів лідера Консервативної партії Великобританії, яким став Джонсон. Він займе пост прем'єр-міністра країни 24 липня.