В Італії пропонують боротися із залежністю підлітків від мобілок

Парламентар від популістської партії Італії "Рух 5 зірок" запропонувала законопроєкт, спрямований на боротьбу із залежністю підлітків від мобільних телефонів.

Про це повідомляє The Times.

"Ситуація стає все гірше й гірше, до неї треба ставитися як до наркоманії", - сказала парламентарій Вітторія Каса з провладної партії "Рух п'ять зірок", яка подала цей законопроєкт.

Згідно з документом, найгірших пацієнтів надсилатимуть до медичних центрів, що лікують від наркозалежності.

Читайте також: В Італії через пожежу на залізниці скасували міжміські потяги

У законопроєкті наводяться дані про те, що вісім з десяти італійських підлітків бояться втратити свої мобільні телефони та підключення до інтернету. Це ще називається "номофобія" - страх лишитися без мобільного телефону.