У Берліні ухвалили часткову заборону на рух дизельних автомобілів

Уряд Берліна схвалив заборону на рух дизельних автомобілів на восьми відрізках вулиць столиці ФРН.

Про це повідомляє DW.

"Сенат Берліна у вівторок, 23 липня, схвалив запровадження повної заборони на рух дизельних автомобілів на окремих ділянках восьми центральних вулиць німецької столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заборонити мають рух легкових та вантажних автомобілів з дизельними двигунами екологічних стандартів від Euro-1 до Euro-5. При цьому жителів відповідних вулиць, транспорту доставлення, служб порятунку чи майстрів з ремонту заборона не має стосуватится.

Сенатор з питань транспорту Реґіне Ґюнтер наголосила, що заборона пошириться на відрізки вулиць загальною протяжністю 2,9 кілометра, тоді як загальна довжина мережі доріг Берліна становить 5450 кілометрів. Серед вулиць, на яких частково мають заборонити рух дизельних автівок, належать, зокрема, Лейпцигерштрасе та Фрідріхштрасе.

Водночас невідомо, коли саме буде запроваджена відповідна заборона на рух дизельних авто, адже це питання перебуватиме в підпорядкування керівників районів міста. За словами сенаторки, вона має запрацювати у серпні чи найпізніше у вересні.

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Як повідомлялося, у жовтні 2018 року суд з адміністративних справах Берліна зобов'язав міську владу запровадити заборону на рух у низці районів німецької столиці дизельних автомобілів з викидами оксидів азоту, що перевищують норми. Крім того, рішення суду зобов'язує розширити до 59 кількість ділянок доріг, на яких швидкість руху буде обмежена 30 кілометрами на годину.