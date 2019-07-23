Вбита в Санкт-Петербурзі активістка вимагала звільнення Сущенка

Вбита в Санкт-Петербурзі активістка Олена Григор’єва серед іншого вимагала звільнення протиправно ув’язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка, зокрема у травні поточного року проводила пікет на його підтримку.

Про це повідомляє російський правозахисник, адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін на своїй сторінці у Twitter.

«Пітерську активістку Олену Григор'єву, що брала участь в протестних акціях на захист українських політв'язнів, вчора вбили. 8 ударів ножем в під'їзді будинку, де вона жила», - написав Фейгін.

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На фото, розміщеному Марком Фейгіним та датованим 15.05.19, Олена Григор’єва тримає в одній руці прапор України, в іншій – плакат із фотографією Романа Сущенка та написом з вимогою про його звільнення.

Питерскую активистку Елену Григорьеву, участвовавшую в протестных акциях в защиту украинских политзаключённых, вчера убили. 8 ударов ножом в подъезде дома, где она жила. pic.twitter.com/mcPhPy5vCv — Mark Feygin (@FeyginMark) July 23, 2019

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook російський правозахисник Дінар Ідрісов, останнім часом Григор’єва ставала жертвою насильства і їй неодноразово погрожували вбивством.

«Останнім часом вона (Григор’єва – ред.) ставала жертвою насильства і їй часто погрожували вбивством. Чи були ці напади, погрози й тепер вбивство пов'язані з її політичними поглядами, які змінювалися від націоналістичних до праволіберальних і ЛГБТ, з її безсумнівно активною життєвою позицією, характером і стилем поведінки — абсолютно не важливо. У кожної людини є право на життя. І держава Росія зобов'язана була їй право на життя гарантувати», - написав Ідрісов.

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Він також повідомив про те, що правозахисниця та її адвокат «зверталися в правоохоронні органи та за фактом насильства, і за фактом погроз, але помітної реакції не було».

Як відомо, громадську активістку Олену Григор'єву було вбито біля її дому у Московському районі Петербурга. Причиною смерті стали чисельні ножові поранення. Однодумці та знайомі активістки, підтвердивши повідомлення про її смерть, розповіли, що декілька місяців тому жінка написала заяву до правоохоронних органів за фактом насильницьких дій, застосованих до неї з боку одного зі своїх знайомих.