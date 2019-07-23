Німецький економіст сумнівається, що Джонсон може побудувати мости до Брюсселя

Попри те, що британським Кабінетом буде керувати Борис Джонсон, вихід країни з ЄС наприкінці жовтня є вкрай сумнівним.

Так вважає президент Інституту економіки в Кілі (IFW) Габріель Фельбермаєр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сумніваюся, що 31.10 залишиться терміном, призначеним для Brexit», - сказав Фельбермаєр.

На його переконання, в цілому, незважаючи на обрання новим прем'єр-міністром Великобританії Бориса Джонсона, який проводив жорстку лінію у питанні Brexit, у політиці країни не відбудеться суттєвих змін, принаймні на даному етапі. Джонсон не зможе організувати більшість у нижній палаті парламенту, не обговорюючи нову угоду з ЄС. Але ж ЄС тепер не зробить йому поступки, які відкинула Тереза ​​Мей. Парламент у Лондоні також продовжуватиме захищатися від нерегульованого Brexit.

Окрім того, Джонсон навряд чи може відстоювати угоду про вихід, узгоджену його попередницею, проти якої він так гаряче боровся. Якщо новий лідер консерваторів дійсно має якийсь план, він незабаром має його видати, але з його провокаційною манерою поведінки, цей політик, звичайно, не той, хто може об'єднати країну та побудувати мости до Брюсселя, вважає голова IFW.

Отже, все зводиться до нових виборів, з дуже невизначеним результатом, тому що чіткої більшості не видно й на горизонті.

Таким чином, стан невизначеності триватиме, а з ним зростатимуть і економічні збитки. За оцінками економістів, уже сьогодні британський ВВП на 2,5 відсотка нижче, ніж якби не було ситуації з Brexit.

ЄС повинен знову ставити «на рейки» весь процес Brexit, для чого необхідний час. Угода про вихід повинна бути включена в довгострокову торговельну угоду, яка має випливати з розширеного митного союзу з правом голосу для Сполученого Королівства. Для цього ЄС, вважає Фельбермаєр, нарешті має поводитися стратегічно, тобто відійти від догми про нерозривність «чотирьох свобод» і запропонувати Сполученому Королівству, а також Швейцарії, максимальну економічну інтеграцію, яка можлива без політичного союзу.

Фото: ifw-kiel.de