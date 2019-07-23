Гелікоптер з росіянами впав у Середземне море

Біля італійського узбережжя гелікоптер Robinson R66, на борту якого знаходилися громадяни РФ, впав у Середземне море.

Про це повідомляє Livorno Today.

"Надлегкий гелікоптер Robinson R66 з невідомих причин впав в море. На борту було двоє російських громадян", - йдеться у повідомленні.

Інцидент трапився біля острова Горгона, провінція Ліворно. Унаслідок аварії жінка не змогла вибратися з гвинтокрила та загинула.

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Пошуки чоловіка 1982 року народження, пілота та власника гелікоптера, все ще тривають.