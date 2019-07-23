Успіх Зеленського ставить Кремль перед неприємними питаннями – Die Presse

Ті, хто уподібнюються Путіну, в Україні довго не живуть – доходить висновку австрійська журналістка

Успіх політичного новачка Володимира Зеленського та його партії в Україні завдає удар по кремлівській мантрі про незмінність влади як передумову розвитку країни та примушує людей у Росії, а також у Білорусі, все більше замислюватися про український політичний стиль – якщо уряд не справляється, його треба змінити.

Про це йдеться у статті популярної австрійської газети Die Presse під заголовком "Успіх Зеленського ставить Кремль перед неприємними питаннями".

Фото: Слуга Народу, Facebook

"На пострадянському просторі політик Володимир Зеленський сприймається як така собі "клітинна терапія". Новий президент України, який після парламентських виборів у неділю отримав абсолютну більшість у Раді, користується успіхом у сусідніх країнах. І це не дивно, з огляду на старіючих директорів колгоспів та колишніх офіцерів КДБ, які там вже давно знаходяться при владі. В ці дні в Москві можна побачити людей, які заздрісно дивляться в сторону маленького західного сусіда – і зазначають, як їм імпонує новачок. Те, що в сусідній країні кожні кілька років змінюються президенти, що людина зі сторони – і разом з нею й її партія – перемагають, в Росії та Білорусі є немислимим. Але, чому, власне? Цим питанням задаються все більше людей", – зазначається у статті.

Ютта Зоммербауер / Фото: Die Presse

Авторка Ютта Зоммербауер вказує на те, що політичні процеси в Україні та Росії – прямо протилежні: в Україні присутні пошуки змін, у Росії – авторитарний принцип стабільності. "В Росії люди Володимира Путіна правлять роками завдяки мантрі про те, що лише завдяки стабільності в країні можливий розвиток. В Україні з часу проголошення незалежності у 1991 році все навпаки: там чарівним словом є "зміни", навіть через високу ціну. Коли уряд не справляється, він має піти", – пише вона.

На переконання журналістки, саме така логіка й допомогла Зеленському прийти до влади – "а з ним з’явився і шанс, що цього разу управління буде по-іншому, але також – і ризик знову розчаруватися". "У будь-якому випадку рішення приймали виборці. І ніхто інший замість них. Якщо щось і можна порадити українським виборцям, то це – в майбутньому більш уважніше прислухатися, краще зважувати та більш поінформованими приймати рішення. Це – виклик, з яким в епоху популізму стикаються й інші європейські демократії, серед них – і Австрія", – йдеться у статті.

За словами журналістки, яка працює в Москві, у Росії "годинник йде по-іншому": "За мантрою стабільності можна легко розпізнати авторитаризм. В політичних процесах присутня не "чесна гра", а "брудна гра". Побачити це можна зараз на прикладі муніципальних виборів у Москві, в яких не дають можливості брати участь демократичній опозиції".

"Кремлівська еліта, яка бореться з втратою популярності, хотіла б подавити будь-який критичний голос. Адже щоб скаржитися – причин багато: економічний застій, менталітет самообслуговування еліт, скорочення в соціальній сфері та в освіті. Російська "керована демократія" має все більше труднощів з управлінням", – зазначає австрійська журналістка.

Вона вказує на те, що в Росії будь-які, навіть дуже серйозні корупційні викриття залишаються без наслідків: "Підзвітність перед громадянами та відповідальність не є термінами в політичному словнику. В путінській системі політики несуть відповідальність лише перед можновладцями, а не перед виборцями… Якщо хтось і йде у відставку, то лише тому, що рішення про це було прийнято нагорі".

Поруч із цим, журналістка застерігає від того, що й Володимир Зеленський не застрахований від "пострадянських спокус": ні від авторитарних поривів, ні від політтехнологічних фокусів, ні від "блату" чи бажання позбавитися реальних чи уявних противників.

"Погляд на долю його попередника Віктора Януковича може вберегти його від великих помилок: ті, хто уподібнюються Путіну, в Україні довго не живуть", – додає вона.

Василь Короткий, Відень