Трамп погрожує Гватемалі економічним тиском через потоки мігрантів

Президент США Дональд Трамп відкрито погрожує Гватемалі введенням обмежень, заборон і нових тарифів у разі, якщо її уряд не підпише з Америкою угоди про безпеку міграції з третіми країнами, яка регулює деякі норми депортації мігрантів зі США.

Про це глава Білого дому написав у серії твітер-повідомлень у вівторок.

"Гватемала, яка створювала каравани (мігрантів – ред.) й відправляла велику кількість людей – деяких з кримінальним минулим – до Сполучених Штатів, вирішила не виконувати домовленість, яку вони мали з нами, щодо підписання необхідної угоди про безпеку (міграції – ред.) з третіми країнами. Ми були готові просуватися", - написав глава Білого дому.

Тепер же, за його словами, США розглядають "введення заборон, (додаткових – ред.) тарифів, комісій за грошові переводи" або все перераховане разом.

"Гватемала поводиться не добре. Великі доларові суми американських платників податків, які витрачалися на них, були зупинені мною дев'ять місяців тому", - нагадав глава Білого дому.

Адміністрація Трампа намагалася укласти так звані угоди про безпеку міграції з Мексикою і Гватемалою, звідки йдуть найбільші потоки мігрантів до південного кордону США. Такі угоди передбачають повернення мігрантів, яким відмовили в притулку, до країн, звідки вони потрапили до Сполучених Штатів, незалежно від країни походження.