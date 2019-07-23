Зеленський привітав Джонсона з посадою прем'єра
Про це він повідомив у Twitter.
“Я щиро вітаю Бориса Джонсона з тим, що він стане прем'єром Великої Британії. Бажаю йому успіхів на новій посаді”, - написав Зеленський.
Глава держави також зазначив, що чекає на першу двосторонню зустріч та залишається рішуче налаштованим на подальший розвиток українсько-британських відносин.
Як повідомляв Укрінформ, новим лідером Консервативної партії Великої Британії став колишній міністр МЗС Борис Джонсон. У середу, 24 липня, він буде офіційно призначений прем'єр-міністром країни.
Як відомо, Борис Джонсон пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим двоє міністрів - фінансів та юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.