Зеленський привітав Джонсона з посадою прем'єра

Президент України Володимир Зеленський привітав Бориса Джонсона з майбутнім прем'єрством у Великій Британії.

Про це він повідомив у Twitter.

“Я щиро вітаю Бориса Джонсона з тим, що він стане прем'єром Великої Британії. Бажаю йому успіхів на новій посаді”, - написав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що чекає на першу двосторонню зустріч та залишається рішуче налаштованим на подальший розвиток українсько-британських відносин.

Як повідомляв Укрінформ, новим лідером Консервативної партії Великої Британії став колишній міністр МЗС Борис Джонсон. У середу, 24 липня, він буде офіційно призначений прем'єр-міністром країни.

Як відомо, Борис Джонсон пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим двоє міністрів - фінансів та юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.