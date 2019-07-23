Євросоюз поновив бюджетну підтримку Молдови

Єврокомісія поновила бюджетну допомогу для Молдови, яка буде спрямована на впровадження найважливіших реформ та імплементацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю між ЄС і Молдовою.

Відповідне повідомлення оприлюднено у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія поновила сьогодні бюджетну допомогу Республіці Молдова шляхом виділення 14,54 млн євро для підтримки імплементації зони вільної торгівлі між ЄС і Молдовою, для фінансування професійної освіти та допомоги в імплементації плану дій щодо візової лібералізації», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган назвав такий крок чітким сигналом підтримки Євросоюзом Республіки Молдова та її громадян.

Читайте також: У Молдові можуть повернути вибори за партійними списками

«Це є відповіддю на кроки, що були зроблені, а також знак заохочення для влади країни продовжувати просування вперед, особливо в питаннях зміцнення верховенства права, демократії та боротьби з корупцією. Євросоюз твердо відданий підтримці та супроводженню Молдови на цьому шляху реформ», - зауважив Єврокомісар.

Як зазначає Єврокомісія, фінансування було поновленим після майже дворічної перерви, коли програми фінансової допомоги Молдові були призупинені Євросоюзом внаслідок погіршення стану верховенства права в країні. Нещодавно призначений уряд Молдови прийняв важливі рішення у цьому контексті, що дозволило Євросоюзу зробити висновок про дотримання умов для продовження бюджетної підтримки країни.