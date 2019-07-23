Євросоюз поновив бюджетну підтримку Молдови

Євросоюз поновив бюджетну підтримку Молдови

Укрінформ
Єврокомісія поновила бюджетну допомогу для Молдови, яка буде спрямована на впровадження найважливіших реформ та імплементацію двосторонньої угоди про вільну торгівлю між ЄС і Молдовою.

Відповідне повідомлення оприлюднено у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Європейська Комісія поновила сьогодні бюджетну допомогу Республіці Молдова шляхом виділення 14,54 млн євро для підтримки імплементації зони вільної торгівлі між ЄС і Молдовою, для фінансування професійної освіти та допомоги в імплементації плану дій щодо візової лібералізації», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган назвав такий крок чітким сигналом підтримки Євросоюзом Республіки Молдова та її громадян.

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«Це є відповіддю на кроки, що були зроблені, а також знак заохочення для влади країни продовжувати просування вперед, особливо в питаннях зміцнення верховенства права, демократії та боротьби з корупцією. Євросоюз твердо відданий підтримці та супроводженню Молдови на цьому шляху реформ», - зауважив Єврокомісар.

Як зазначає Єврокомісія, фінансування було поновленим після майже дворічної перерви, коли програми фінансової допомоги Молдові були призупинені Євросоюзом внаслідок погіршення стану верховенства права в країні. Нещодавно призначений уряд Молдови прийняв важливі рішення у цьому контексті, що дозволило Євросоюзу зробити висновок про дотримання умов для продовження бюджетної підтримки країни.

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