Парламент Литви висловив довіру прем'єру

Литовський парламент висловив довіру прем'єр-міністру країни Саулюсу Сквернялісу.

Про це повідомляє Delfi.

"У вівторок литовський парламент висловив довіру прем'єр-міністру Саулюсу Сквернялісу, який мав перевірити довіру після інавгурації президента країни Гітанаса Наусєди", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Delfi, півтора тижні тому, коли присягнув новий президент, уряд повернув йому повноваження, а кандидатура прем'єра була винесена на розгляд парламенту.

Читайте також: Лінкявічюс запевнив у подальшій підтримці України з боку Литви

За Скверняліса проголосували 83 депутати, "проти" був один політик. Ще 30 членів сейму утрималися.

Після голосування в сеймі прем'єр з президентом мають остаточно узгодити склад уряду.

Повідомляється, що спочатку діючий голова Кабміну обіцяв, що після програних ним президентських виборів піде у відставку, проте потім передумав і вирішив залишитися на посаді.