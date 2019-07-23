Парламент Литви висловив довіру прем'єру
Про це повідомляє Delfi.
"У вівторок литовський парламент висловив довіру прем'єр-міністру Саулюсу Сквернялісу, який мав перевірити довіру після інавгурації президента країни Гітанаса Наусєди", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє Delfi, півтора тижні тому, коли присягнув новий президент, уряд повернув йому повноваження, а кандидатура прем'єра була винесена на розгляд парламенту.
За Скверняліса проголосували 83 депутати, "проти" був один політик. Ще 30 членів сейму утрималися.
Після голосування в сеймі прем'єр з президентом мають остаточно узгодити склад уряду.
Повідомляється, що спочатку діючий голова Кабміну обіцяв, що після програних ним президентських виборів піде у відставку, проте потім передумав і вирішив залишитися на посаді.