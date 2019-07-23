Нідерланди теж накриє 40-градусна спека

Згідно з прогнозами, цей тиждень стане дуже спекотним. Найгарячіше буде в четвер. Стовпчик термометра сягне +39 градусів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Медики радять багато пити, обмежити фізичні навантаження вдень, носити натуральний одяг, заздалегідь подбати про кондиціонер, не засмагати у години пік, користуватися сонцезахисним кремом. А ще не забувати про сусідів, які можуть потребувати допомоги.

У групі ризику літні люди, діти та ті, хто має хронічні недуги.

Як повідомляв Укрінформ, 40-градусна спека повертається і до Франції. Аномальне тепло протримається не менше трьох днів.

Найспекотнішим днем також стане четвер. Синоптики очікують, що буде побито багато температурних рекордів. У Парижі, наприклад, температура підніметься до 42 градусів.