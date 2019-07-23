Джонсон стане новим прем’єром Британії

Новим лідером Консервативної партії Великої Британії став колишній міністр МЗС Борис Джонсон.

Про це повідомляє Sky News.

"Згідно з (результатами виборів лідера Консервативної партії — ред.) за Бориса Джонсона проголосували 92 153, а за Джеремі Ганта 46 656", - йдеться у повідомленні.

У середу, 24 липня, Джонсон буде офіційно призначений прем'єр-міністром країни.

Як відомо, Борис Джонсон пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим двоє міністрів - фінансів та юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.

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Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що піде у відставку з посади лідера Консервативної партії 7 червня через розбіжності її позиції щодо Brеxit з позицією уряду.