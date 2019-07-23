У Фінляндії мікроавтобус із сезонними робітниками зіткнувся з легковиком, є постраждалі

Кілька людей отримали важкі травми при зіткненні мікроавтобуса і легкового автомобіля на фінському шосе Віртайнтіе.

Про це повідомляє Yle з посиланням на чергового рятувальної служби Кая Ню.

"У Перясейняйокі, що у регіоні Південна Похьянмаа, рано вранці сталася серйозна аварія. Кілька людей отримали важкі травми при зіткненні мікроавтобуса і легкового автомобіля на шосе Віртайнтіе", - йдеться у повідомленні.

На момент аварії у легковику був тільки водій, у мікроавтобусі перебували 11 осіб.

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За словами чергового рятувальної служби Каю Ню, це було лобове зіткнення на великій швидкості. Ню підтверджує, що у мікроавтобусі перебували тайські збирачі ягід, які приїхали до Фінляндії на сезонні роботи.

За попередніми даними поліції, легковик вилетів на протилежну смугу, на якій сталося зіткнення. Частина пасажирів мікроавтобуса отримали серйозні травми.

Водія машини підозрюють у порушенні транспортної безпеки, нанесенні травм та пияцтві за кермом.

Наразі невідомо, чи були серед постраждалих українці.

Фото: Anne Elhaimer / Yle