На таджицько-киргизькому кордоні сталася сутичка, є загиблий

В результаті конфлікту на таджицько-киргизькому кордоні одна людина загинула, декілька поранені.

Про це Радіо Озоді повідомив голова сільради Ворух Тоджикон Гафурджон Джураєв.

"З киргизької сторони було застосовано зброю, загинув 52-річний учитель школи Джалоліддін Кароєв. Вогнепальне поранення отримали п'ятеро, в тому числі, Абдулрасул Шомірсаїдов, начальник слідчого відділу УМВС по Согдійській області", - сказав він.

За його словами, всі поранені перебувають у Воруській лікарні.

У Державній прикордонній службі Киргизстану повідомили, що громадяни Таджикистану намагалися встановити флагшток на невизначеній ділянці кордону біля напису «Ворух», що не сподобалося жителям киргизького села Аксай.

В результаті між жителями двох країн і виник конфлікт.

Відзначається, протяжність таджицько-киргизького кордону становить 976 км, з яких на сьогодні делімітовані і демарковані тільки 504 км. Невизначена лінія кордону може бути також причиною конфліктів прикордонних поселень. На недемаркованих ділянках кордону часто виникають конфлікти через землі, воду, незаконний перетин кордону і міжетнічні розбіжності. Під час конфліктів в хід йдуть камені, іноді інцидент переростає у збройне протистояння.

Раніше джерела у Таджикистані повідомили Радіо Озоді, що темою розмови на майбутній зустрічі президента Таджикистану Емомалі Рахмона і його киргизького колеги Сооронбая Жеенбекова має стати питання демаркації і делімітації таджицько-киргизького кордону.

Фото: Зульфія Тургунова