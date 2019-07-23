Британія пропонує провести військову операцію в Ормузькій протоці

Велика Британія висунула пропозицію організувати європейську військово-морську місію для охорони суден, що проходять через Ормузьку протоку, на тлі загострення відносин з Іраном.

Про це повідомляє DPA із посиланням на заяву в парламенті міністра закордонних справ Великої Британії Джеремі Ганта.

«Оскільки свобода судноплавства є життєво важливим інтересом кожної нації, ми будемо прагнути зібрати місію щодо захисту моря під керівництвом Європи, щоб забезпечити як безпечний прохід екіпажів, так і вантажу у водах навколо Ірану», - наголосив глава британського МЗС.

Він додав, що за останні два дні Британія провела «конструктивні» переговори з низкою країн, і сказав, що місія доповнить аналогічні зусилля, що вживаються Вашингтоном. Проте Гант застеріг, що це не буде складова частина американської політики «максимального тиску» на Тегеран, адже Лондон «як і раніше схвалює збереження іранської ядерної угоди».

Як відомо, британське міністерство транспорту підвищило рівень безпеки морських перевезень під прапором Британії до рівня 3 і продовжує рекомендувати не проходити через Ормузьку протоку.

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Нагадаємо, 20 липня Іран затримав у Ормузькій протоці нафтовий танкер під британським прапором і транспортував його до порту Бандар-Аббас. Також Іран затримав інший британський танкер Mesdar, але судну дозволили продовжити курс після того, як на борт піднявся озброєний персонал і надав попередження щодо безпеки та екологічних проблем.

Слід також зазначити, що раніше цього місяця Вашингтон заявив, що намагається створити коаліцію країн, які будуть пропонувати військовий супровід комерційних кораблів у Перській затоці. Пентагон також оголосив про розміщення додаткових військ у регіоні.

Фото: EPA