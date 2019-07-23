У Канаді застрелили двох мандрівників-іноземців

Канадська поліція розпочала розслідування таємничої загибелі двох мандрівників, американки та австралійця, тіла яких із вогнепальними пораненнями було знайдено минулого тижня на півночі Британської Колумбії.

Про це повідомляє BBC.

«Канадські правоохоронці заявили про розслідування загибелі молодої пари мандрівників – 24-річної американки Хінни Дізі та 23-річного австралійця Лукаса Фоулера – тіла яких із вогнепальними пораненнями були виявлені на півночі Британської Колумбії на минулому тижні», - йдеться в повідомленні.

Обставини загибелі цієї пари залишають дуже багато запитань. Тіла мандрівників знайдено біля їх синього фургону на узбіччі шосе неподалік Лаярд Хот Спрінгс на минулих вихідних. Очевидці кажуть, що пара зробила вимушену зупинку через несправність свого автомобіля.

Для участі в розслідуванні з Австралії в Канаду прибув батько Фоулера, який є офіцером поліції.