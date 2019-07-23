Парламент Греції висловив вотум довіри новому уряду

Новостворений консервативний уряд Греції на чолі з Кіріакосом Міцотакісом отримав вотум довіри з боку парламенту країни.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Новий уряд Греції під керівництвом Кіріакоса Міцотакіса виграв вотум довіри в парламенті. За довіру уряду Міцотакіса висловилися 158 депутатів, проти були 142», - йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед голосуванням, Міцотакіс пообіцяв зробити все, що в його силах, щоб поліпшити життя людей.

Оголосивши про різке зниження податків у суботу, він пообіцяв у понеділок, що Греція «матиме стабільність усередині країни і довіру за кордоном».

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За його словами, Греція досягне первинного профіциту в розмірі 3,5% від ВВП, наполягаючи, що зниження цільового показника «буде можливе, як тільки уряд доведе свої реформістські повноваження».

Він також розкритикував попередній уряд Алексіса Ципраса і його колишнього міністра фінансів Яніса Варуфакіса, назвавши їх «близнюками катастрофи» через збитки, завдані ними грецькій економіці.

Що стосується угоди з Північною Македонією, яку він відкидав, перебуваючи в опозиції, Міцотакіс повторив, що це «погана угода», але після її ратифікації вона не може бути змінена в односторонньому порядку.