Зімбабве втратило понад $100 мільярдів через санкції - глава МЗС

Протягом останніх двох десятиліть Зімбабве втратило понад 100 млрд дол через економічні санкції Заходу.

Про це заявив міністр закордонних справ Зімбабве Сібусісо Мойо під час слухань у парламенті, повідомляє Сіньхуа.

За його словами, окрім втрати $42 млрд доходів, Зімбабве також недоотримувало близько $4.5 млрд міжнародної допомоги щороку, починаючи із 2001-ого, коли санкції були запроваджені.

Він додав, що Зімбабве також втратило майже $12 млрд позик МВФ, Світового банку та Африканського банку розвитку, що могли б допомогти розвинути інфраструктуру. Окрім цього, до приватних підприємств країни не надійшло ще $18 млрд кредитів. “Унаслідок цього ВВП Зімбабве протягом останніх двох десятиліть зменшився на $21 млрд”, - сказав Мойо.

Водночас, глава МЗС пообіцяв й надалі підтримувати діалог із Західними державами заради нормалізації відносин. “Уряд продовжує спілкуватися із Заходом і досі результати були позитивними”, - наголосив він.

Мойо закликав США та інші держави скасувати антизімбабвійські санкції, оскільки необхідність у них зникла.

Нагадаємо: починаючи із 2001 року ряд Західних держав, серед яких США, Канада, а також ЄС запровадили санкції проти Зімбабве через недотримання у країні прав людини.