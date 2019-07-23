Суд США не висуватиме Кріштіану Рональду звинувачень у зґвалтуванні

Всесвітньо відомий футболіст Кріштіану Роналду уникне звинувачень суду у зґвалтуванні жінки в одному з готелів Лас-Вегаса в 2009 році через відсутність беззаперечних доказів.

Таке рішення виніс у понеділок окружний суддя, повідомив телеканал CNN.

"Футбольній суперзірці Кріштіану Роналду не будуть висунуті кримінальні звинувачення в сексуальному насильстві в Лас-Вегасі", - зазначається в повідомленні.

Американка Кетрін Майорга звинуватила Роналду в сексуальному насильстві ще у 2009 році в готельному комплексі у Лас-Вегасі. Її ім'я стало відомо не одразу – у вересні 2018 року про інцидент зі слів жінки написало німецьке видання Der Spiegel.

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Вона зізналася, що отримала $375 тис. за мовчання і справа була закрита. Але згодом, у серпні 2018 року на прохання Майорги провадження було поновлено.

Як зауважив у понеділок у цьому зв'язку суддя, наразі немає формальних підстав висувати звинувачення проти португальського футболіста.

"Оглянувши інформацію, представлену наразі, звинувачення проти Кріштіану Роналду в сексуальних атаках не можуть бути підтвердженими у повному обсязі без сумнівів. Тому жодних звинувачень не буде", – пояснили в офісі окружного судді США.