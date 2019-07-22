В Італії через пожежу на залізниці скасували міжміські потяги
Про це повідомляє The Local.
“Пасажири, які планували подорожувати високошвидкісним залізничним транспортом між Флоренцією та Римом, потрапили у скрутне становище сьогодні, коли на станції Санта Марія Новелла у Флоренції почалася пожежа”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, близько 50 швидкісних поїздів скасували на станції Санта-Марія-Новела у Флоренції у понеділок вранці у зв'язку з інцидентом.
Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежу у трансформаторній кімнаті біля Ровеццано на околиці Флоренції влаштували анархісти.
У Римі повідомлялося про затримки до трьох годин на головному вокзалі Терміні. Також про затримки повідомляли в Турині, Мілані та інших містах.
Поліція заявила, що підпал міг бути "демонстративною акцією" анархістської групи під час судового процесу у Флоренції проти 28 анархістів за різні злочини проти громадського порядку.