В Італії через пожежу на залізниці скасували міжміські потяги

Пасажири міжміських залізничних потягів між італійськими містами Флоренція та Рим опинилися у скрутному становищі через пожежу на коліях неподалік Флоренції.

Про це повідомляє The Local.

“Пасажири, які планували подорожувати високошвидкісним залізничним транспортом між Флоренцією та Римом, потрапили у скрутне становище сьогодні, коли на станції Санта Марія Новелла у Флоренції почалася пожежа”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, близько 50 швидкісних поїздів скасували на станції Санта-Марія-Новела у Флоренції у понеділок вранці у зв'язку з інцидентом.

Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежу у трансформаторній кімнаті біля Ровеццано на околиці Флоренції влаштували анархісти.

У Римі повідомлялося про затримки до трьох годин на головному вокзалі Терміні. Також про затримки повідомляли в Турині, Мілані та інших містах.

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Поліція заявила, що підпал міг бути "демонстративною акцією" анархістської групи під час судового процесу у Флоренції проти 28 анархістів за різні злочини проти громадського порядку.