На демонстрантів у Гонконзі напали невідомі з кийками, 45 постраждалих

Після акції протесту в Гонконзі озброєний кийками натовп напав на демонстрантів, які поверталися з мітингу, кількість постраждалих зросла до 45 осіб.

Про це повідомляє ВВС.

«Сорок п'ять осіб отримали поранення, причому одна людина перебуває в критичному стані», - йдеться у повідомленні.

Масові протести в Гонконзі не вщухають з червня. Спочатку протестувальники висловлювали невдоволення у зв'язку з пропонованими змінами до закону про екстрадицію в материковий Китай, однак поступово протести переросли в акції з вимогою демократичних реформ і збереження автономії від Китаю.

Увечері 21 липня на групу протестувальників біля станції метро Юен Лонг, які розходилися по домівках, напали люди в масках і білих сорочках. Напад є першим такого роду насильством за час протестів у Гонконзі.

Раніше повідомлялося про 36 постраждалих у результаті нападу.

Фото: ВВС