В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ

В Ірані заявили про затримання 17 шпигунів ЦРУ

Укрінформ
В Ірані заявили, що їхня розвідка затримала 17 шпигунів ЦРУ, деяких із них було засуджено до смертної кари.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на чиновника розвідки.

"Іран стверджує, що затримав 17 шпигунів ЦРУ і деякі з них були засуджені до смертної кари на тлі кризи з Заходом", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники ЦРУ були інфільтровані у важливі сектори країни Ірану, зокрема, сектори пов'язані з економікою, АЕС та армією.

У США ще не прокоментували це.

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Як повідомлялося, Іран заявив, що Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю, 19 липня, британський комерційний танкер, що прямував Ормузькою протокою. Британський уряд висловив глибоку стурбованість "неприйнятним" захопленням владою Ірану танкера Stena Impero, що йшов під прапором Великої Британії.

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