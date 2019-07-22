Три події світу. Річниця зі шлейфом, угорський мар’яж де резон та сигнал від Європарламенту

Європарламент засвідчив послідовний курс на підтримку України

П’яту річницю знищення «Боїнгу-777» у небі над Донбасом Росія відзначила своєрідно. Угорщина проігнорувала межі пристойності під час парламентських виборів.

17 липня у Нідерландах та Україні згадали про знищений за допомогою російського «Бука» «Боїнг-777». Відомо, що малайзійський прем’єр Махатхір Мохамад не довіряє даним Спільної слідчої групи. Очевидно, що покарання за важкий безпрецедентний злочин не буде миттєвим, розслідувачі визначили коло причетних осіб, яким оголошено про підозру.

Проте більше інтересу викликає позиція Росії, яка у цих умовах з особливим цинізмом продовжує імітувати готовність до пошуків врегулювання конфлікту на Донбасі, з розрахунком работоргівця використовує фактор полонених українських моряків та докладає зусиль, щоб витягнути з українського СІЗО свого шпигуна Кирила Вишинського. Кремль вправно змінює тактику, пропонує нові ходи та варіанти, спираючись на монолітність власних позицій та не без задоволення спостерігаючи за процесами в українській політиці.

Петер Сійярто

Проте не лише Росія уважно спостерігала за парламентськими виборами. З огляду на те, що Закарпаття відвідали останнім часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та керівник канцелярії прем’єра Гергей Гуяш, у Будапешті мають власні плани стосовно кількох кандидатів-мажоритарників, які балотуватися у найбільш західному регіоні України, що вітчизняний МЗС був змушений не лише викликати посла Угорщини, але і видати низку гнівних заяв. Прагнення Угорщини отримати лояльного своїм інтересам українського парламентарія (а краще – кількох) легко переступило межі політичної пристойності.

На цьому тлі позиція Європейського Парламенту, який ухвалив резолюцію на старті своєї роботи, яка закликає до звільнення українських моряків та політичних в’язнів, оприлюднення списків захоплених у полон на Донбасі та наголошує, що санкції триватимуть до виконання Росією Мінських угод. Хоча ця резолюція не має практичних механізмів виконання, факт її ухвалення є позитивним сигналом для України, свідченням послідовності політики ЄС у нинішні непрості часи.

Євген МАГДА, Інститут світової політики