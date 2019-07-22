В Японії правляча коаліція отримала більшість на виборах

На парламентських виборах в Японії більшість голосів отримала Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Про це повідомляє DW.

Ліберал-демократи, а також їхні партнери по коаліції партія "Комейто" отримали 77 місць у верхній палаті парламенту. Коаліції під керівництвом Абе не вдалося утримати 2/3 місць у верхній палаті, що було необхідно для збереження конституційної більшості.

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Попри те, що у нижній палаті парламенту в Абе і його прихильників є необхідна кількість мандатів, проведення референдуму, на якому вони наполягають, можливо лише в тому випадку, якщо його підтримає конституційна більшість в обох палатах. В Японії партія Абе все частіше піддається критиці, проте їй легко вдалося здобути перемогу на виборах у зв'язку з роз'єднаністю в лавах опозиції.

Сіндзо Абе обійняв пост прем'єр-міністра Японії у 2012 році. Він виступає за перегляд дев'ятої статті Конституції, яка проголошує відмову країни від створення власної армії та участі у війнах. На думку прем'єра, Японії необхідно мати армію у зв'язку з нестабільною ситуацією в регіоні. Водночас Сіндзо Абе заявив, що хоче укласти мирний договір з Росією до кінця свого прем'єрського терміну, який повинен завершитися у 2021 році.