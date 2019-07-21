У посольстві Туркменістану в РФ спростували чутки про смерть президента Бердимухамедова

"Це фальшивка. Це не інформація, а псевдоінформація, абсолютно не відповідає дійсності", - сказав представник посольства.

Раніше в ряді ЗМІ та інтернет-виданнях з'явилася інформація нібито про смерть туркменського лідера. Так, за даними, опозиційного YouTube-каналу "Вільний Туркменістан", Бердимухамедов помер від гострої ниркової недостатності.

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов народився 29 червня 1957 року народження, цього року йому виповнилося 62 роки.

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У лютому 2017 року на чергових виборах він був обраний на президентську посаду вже втретє поспіль. На попередніх виборах, які відбулися в 2007 і 2012 роках, Бердимухамедов також ставав переможцем.

Згідно з оновленою у вересні 2016 року Конституцією Туркменістану, президент обирається строком на сім років.