Лукашенко оголосив амністію, яка торкнеться 6 тисяч білорусів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон "Про амністію у зв'язку з 75-річчям визволення Білорусі від німецько-фашистських загарбників".

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прес-службу білоруського лідера.

"Закон прийнято з метою реалізації принципу гуманізму та у зв'язку з важливою датою в історії Республіки Білорусь", - ідеться в повідомленні.

Згідно з документом, звільненню від покарання підлягають особи, засуджені за злочини, що не належать до тяжких: неповнолітні, вагітні, жінки і самотні чоловіки, що мають дітей віком до 18 років, пенсіонери, інваліди I і II груп, онкохворі, ветерани бойових дій, а також деякі інші.

Окремим категоріям засуджених, які не підлягають звільненню, передбачається скорочення терміну покарання на 1 рік, а неповнолітнім - на 2 роки.

Загалом у ході амністії передбачається звільнити від кримінального покарання близько 6 тис. засуджених, у тому числі з місць позбавлення волі - близько 2 тис. осіб.