Двоє громадян Молдови загинули в ДТП в Румунії
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Укрінформ
Двоє громадян Молдови загинули в зіткненні легкового автомобіля з автоцистерною на одній з автомагістралей румунського повіту Вилча.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
За попередніми даними дорожньої поліції Румунії, винуватцем аварії є водій автоцистерни, який заснув за кермом.
Відомо, що загиблі громадяни Молдови (30-річний чоловік та 23-річна жінка) прямували з Німеччини до Болгарії. 4-річна дитина, яка перебувала з ними в автомобілі, госпіталізована.
Учасником ДТП став ще один автомобіль - намагаючись уникнути зіткнення, він з'їхав у кювет. Водій та пасажири цього авто не постраждали.
Переляком відбувся і водій цистерни.
Співробітники дорожньої поліції з'ясовують обставини події.
Фото: agerpres.ro