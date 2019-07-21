Двоє громадян Молдови загинули в ДТП в Румунії

Двоє громадян Молдови загинули в зіткненні легкового автомобіля з автоцистерною на одній з автомагістралей румунського повіту Вилча.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

За попередніми даними дорожньої поліції Румунії, винуватцем аварії є водій автоцистерни, який заснув за кермом.

Відомо, що загиблі громадяни Молдови (30-річний чоловік та 23-річна жінка) прямували з Німеччини до Болгарії. 4-річна дитина, яка перебувала з ними в автомобілі, госпіталізована.

Учасником ДТП став ще один автомобіль - намагаючись уникнути зіткнення, він з'їхав у кювет. Водій та пасажири цього авто не постраждали.

Переляком відбувся і водій цистерни.

Співробітники дорожньої поліції з'ясовують обставини події.

Фото: agerpres.ro