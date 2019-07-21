Саудівська Аравія схвалила розміщення військ США на своїй території

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз схвалив розміщення в країні військового контингенту США.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на саудівські джерела.

"Рішення прийнято на основі співробітництва двох країн, які прагнуть підтримувати і зміцнювати безпеку і стабільність у регіоні", - йдеться в повідомленні.

При цьому не уточнюється, про яку конкретно чисельність контингенту йдеться.

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Як повідомляв Укрінформ, США планують відрядити 500 військовослужбовців у Саудівську Аравію. Імовірно, контингент буде розміщений на базі ВПС імені принца Султана на схід від Ер-Ріяда. За наявною інформацією, невелика група військових і обслуга вже прибули на базу та готують її до розміщення ракетних комплексів Patriot, а також займаються поліпшенням злітної смуги.

Фото: AA