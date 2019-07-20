Безпекою судноплавства на Близькому Сході зайнялася армія США

Операція Sentinel покликана підтримувати безпечне судноплавство в акваторії Перської затоки, Ормузської і Баб-ель-Мандебської проток.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Центральне командування ЗС США (Centcom) розробляє міжнародну морську операцію Sentinel для "забезпечення свободи навігації" в світлі недавніх подій у регіоні Перської затоки", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується в заяві командування, що перебуває в підпорядкуванні міноборони США, метою операції Sentinel є забезпечення стабільної ситуації на морі, безпечного судноплавства та зниження напруженості в міжнародних водах акваторії Перської та Оманської заток, а також Ормузської і Баб-ель-Мандебської протоки.

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Очікується, що операція дозволить "зацікавленим країнам в умовах тіснішої координації зусиль здійснювати супровід суден, які ходять під їхніми прапорами".

При цьому в Centcom підкреслюють, що для успіху ініціативи будуть потрібні "внесок і керівництво регіональних і міжнародних партнерів" США.