Безпекою судноплавства на Близькому Сході зайнялася армія США
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Центральне командування ЗС США (Centcom) розробляє міжнародну морську операцію Sentinel для "забезпечення свободи навігації" в світлі недавніх подій у регіоні Перської затоки", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується в заяві командування, що перебуває в підпорядкуванні міноборони США, метою операції Sentinel є забезпечення стабільної ситуації на морі, безпечного судноплавства та зниження напруженості в міжнародних водах акваторії Перської та Оманської заток, а також Ормузської і Баб-ель-Мандебської протоки.
Очікується, що операція дозволить "зацікавленим країнам в умовах тіснішої координації зусиль здійснювати супровід суден, які ходять під їхніми прапорами".
При цьому в Centcom підкреслюють, що для успіху ініціативи будуть потрібні "внесок і керівництво регіональних і міжнародних партнерів" США.