МЗС Британії закликає Іран звільнити захоплений танкер

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав Іран припинити незаконне утримання танкера Stena Impero.

Про це повідомляє BBC.

"Джеремі Гант сказав, що ця ситуація "викликає дуже серйозні питання" стосовно безпеки британських та міжнародних суден у Ормузькій протоці”, - йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед журналістами після телефонної розмови зі своїм іранським колегою Мохаммадом Заріфом, Джеремі Гант заявив, що Тегеран розглядає цю справу як помсту Британії після затримання іранського танкера біля Гібралтару.

Раніше Іран заявив, що танкер Stena Impero затримали за "порушення міжнародних морських правил".

Як повідомляв Укрінформ, іранський Корпус вартових ісламської революції захопив у п'ятницю британський комерційний танкер, який прямував Ормузькою протокою.

Британський уряд висловив у зв'язку з цим “глибоку стурбованість”, але Джеремі Гант наголосив: "Ми не розглядаємо військових варіантів. Ми хочемо владнати конфлікт дипломатичним шляхом".