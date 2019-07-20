У Молдові зник з радарів легкомоторний літак

Поліція та рятувальні служби Молдови ведуть пошуки легкомоторного літака, який зник з радарів напередодні ввечері.

За непідтвердженими поки що даними, літак прямував з України, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як повідомила прес-секретар Інспекторату поліції Теленештського району Ірина Бурдужан, до пошукових робіт залучено близько 100 поліцейських і рятувальників.

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Правоохоронці не виключають, що літак зазнав катастрофи. Поки що невідомо, скільки саме осіб було на його борту.