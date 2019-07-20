У Молдові зник з радарів легкомоторний літак
Укрінформ
Поліція та рятувальні служби Молдови ведуть пошуки легкомоторного літака, який зник з радарів напередодні ввечері.
За непідтвердженими поки що даними, літак прямував з України, передає власний кореспондент Укрінформу.
Як повідомила прес-секретар Інспекторату поліції Теленештського району Ірина Бурдужан, до пошукових робіт залучено близько 100 поліцейських і рятувальників.
Правоохоронці не виключають, що літак зазнав катастрофи. Поки що невідомо, скільки саме осіб було на його борту.