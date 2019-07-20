Грузинський ведучий, який обматюкав Путіна, зможе повернутися на роботу

Новий генеральний директор телекомпанії Руставі-2 Паата Салія вважає, що журналіст Георгій Габунія, якого на два місяці відсторонили від роботи за лайку на адресу Путіна в прямому ефірі, зможе повернутися до роботи.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Новий генеральний директор телекомпанії Руставі-2 Паата Салія вважає, що відсторонений на два місяці від роботи скандально відомий журналіст Георгій Габунія після закінчення дисциплінарного покарання зможе повернутися до виконання своїх службових обов'язків", - йдеться у повідомленні.

На зустрічі з колективом Руставі-2 Салія зазначив, що новий власник каналу Кібар Халваші не має наміру втручатися у редакційну політику телеканалу.

Як повідомляв Укрінформ, ведучий авторської програми на “Руставі-2” Георгій Габунія у прямому ефірі звернувся до Путіна російською мовою, використавши нецензурні вислови. Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" та "спробу дестабілізації".