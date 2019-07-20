Радбез РФ хоче захистити молодь від "іноземних спецслужб" в інтернеті

Секретар Ради безпеки РФ, генерал Микола Патрушев закликав захистити російську молодь від зазіхань іноземних спецслужб у мережі інтернет.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс.

"Російську молодь необхідно захистити від зазіхань іноземних спецслужб та НКО, й поставити заслін від деструктивної інформації, особливо в інтернеті, вважає секретар Ради безпеки РФ Патрушев", - йдеться у повідомленні. За словами Патрушева, російська молодь з огляду на "вікові, світоглядні та психологічні особливості" схильна потрапляти під вплив "терористичних та екстремістських організацій, радикальних молодіжних структур, кримінальних авторитетів, релігійних організацій та різного роду тоталітарних сект".

Читайте також: Російський хакер зламав сайт найбільшого фінансового агентства Болгарії

"Цьому сприяє деструктивна діяльність іноземних спецслужб та різного роду іноземних некомерційних організацій, спрямована на підрив моральних підвалин та розмивання традиційних російських цінностей", - заявив Патрушев.