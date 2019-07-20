Радбез РФ хоче захистити молодь від "іноземних спецслужб" в інтернеті
Про це повідомляє агенція Інтерфакс.
"Російську молодь необхідно захистити від зазіхань іноземних спецслужб та НКО, й поставити заслін від деструктивної інформації, особливо в інтернеті, вважає секретар Ради безпеки РФ Патрушев", - йдеться у повідомленні. За словами Патрушева, російська молодь з огляду на "вікові, світоглядні та психологічні особливості" схильна потрапляти під вплив "терористичних та екстремістських організацій, радикальних молодіжних структур, кримінальних авторитетів, релігійних організацій та різного роду тоталітарних сект".
"Цьому сприяє деструктивна діяльність іноземних спецслужб та різного роду іноземних некомерційних організацій, спрямована на підрив моральних підвалин та розмивання традиційних російських цінностей", - заявив Патрушев.